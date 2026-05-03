Calcio serie D, Imolese, San Marino e Tropical Coriano ai play-out

L’ultima giornata ha sancito i play-out per l’Imolese e Tropical Coriano nel girone D e per il San Marino nel gruppo F. L’Imolese ha sconfitto in casa per 1-0 il Rovato Vertovese grazie a Lisi al 25’, mentre il Tropical ha pareggiato a Palazzolo con un gol di Malo al minuto 87 (1-1). Infine il San Marino a fatica ha piegato la retrocessa Sammaurese con un guizzo di Della Salandra al 58’. In virtù di tutto ciò l’Imolese affronterà in casa il Sasso Marconi mentre il Tropical si giocherà la salvezza a Crema nei play-out. Invece il San Marino si giocherà una stagione intera a Sora.