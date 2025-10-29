Calcio serie D, il San Marino inserisce altri due tasselli: Barone e Tezzele

Il San Marino si rinforza con Stefano Barone e Matteo Tezzele . Barone classe 2007, portiere, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara. Ha

esordito in serie D con l’Igea Virtus collezionando 2 presenze da titolare. Invece Tezzele, classe 2006, centrocampista/mediano di piede destro, è cresciuto nelle giovanili del Milan collezionando 65 presenze tra Under 17 ed Under 18 oltre alle 2 in Youth League contro Newcastle e Bratislava: «Due ragazzi cresciuti in club molto importanti - ha dichiarato il direttore sportivo Ferroni - Nonostante la giovane età hanno già grande personalità e sono sicuro che sapranno rendersi molto utili alla nostra causa».