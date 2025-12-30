Il San Marino esonera Malgrati e affida la panchina a Ingenito

Terremoto sul Titano. Il San Marino ha esonerato il tecnico Malgrati, affidando la panchina a Ingenito. Scelto il nuovo direttore sportivo, mentre il vecchio, Alessio Ferroni, cambia ruolo.

Questo il comunicato del San Marino: «Il vicepresidente del San Marino Calcio, avvocato Gino Montella, comunica di aver affidato a Salvatore Dipierro il ruolo di direttore sportivo della prima squadra. Dipierro, dopo una attenta analisi e valutazione, ha quindi deciso di rimuovere, con effetto immediato l’allenatore Andrea Malgrati e il suo secondo Francesco Nenciarini affidando la squadra al nuovo tecnico Corrado Ingenito. Ingenito, giovane ed emergente allenatore, guiderà il suo primo allenamento al Calbi già nella mattina del 31 dicembre dove giungerà proprio in compagnia del nuovo diesse. L’avvocato Montella ha poi deciso di affidare ad Alessio Ferroni un nuovo ruolo di direttore dell’Area Tecnica del club, specificando che collaborerà a supporto del nuovo direttore sportivo».