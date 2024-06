Calcio serie D, il Forlì rinforza l’attacco con Macrì

Acuto del Forlì sul mercato. Il comunicato della società: «Davide Macrì è un nuovo giocatore del Forlì e vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/25. Un giocatore di categoria pronto ad aiutare la causa. Da parte della società un grandissimo in bocca al lupo per la prossima stagione a caccia di obiettivi comuni. Il classe ‘96 trequartista ed esterno offensivo arriva da una lunghissima esperienza in Serie D dove ha giocato con costanza e diverse maglie importanti, su tutte Ravenna e Pistoiese. Nella scorsa stagione ha diviso la sua esperienza tra Romana e Follonica Gavorrano collezionando 31 presenze con 3 gol e 2 assist. Sarà a disposizione di mister Alessandro Miramari all’inizio della preparazione».