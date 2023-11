Calcio serie D, il derby del Morgagni a reti inviolate. Victor San Marino, Imolese e Sammaurese al tappeto. Pari dello United

L’ultima domenica di novembre non sarà ricordata a lungo, anzi sarà dimenticata al più presto. Non ha vinto nessuno, nemmeno nel derby del Morgagni tra Forlì e Ravenna (espulso Nappello nel finale di partita), ma soprattutto nessuno ha segnato, a parte lo United Riccione che si è dovuto accontentare dell’1-1 in casa contro il Campobasso (in gol Maio). In questo contesto male l’Imolese sconfitta sul proprio campo dal Corticella (0-1) e il Victor San Marino che fuori casa si fa sorprendere dal Certaldo (1-0). Infine continua la crisi della Sammaurese che al Macrelli si arrende all’Aglianese (0-2).