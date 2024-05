Calcio serie D, il Carpi è promosso, Ravenna e Victor San Marino ai play-off, beffato il Forlì, salva la Sammaurese, disastro United

Di tutto e di più nell’ultima giornata di campionato. Nessuna sorpresa in vetta dove il Carpi liquida con un secco 5-1 il Certaldo ed è promosso in serie C. Il Ravenna sconfigge l’Imolese nel derby grazie ad Alluci e Sabbatani ma va ai play-off dove affronterà in semifinale il Lentigione. Il Victor San Marino sconfigge 3-2 il Borgo San Donnino e si regala il Corticella (partita in Emilia).

Per i titani in gol Giacomo Benvenuti, Bertolotti e soprattutto D’Este che a 2’ dalla fine sul 2-2 regala vittoria e play-off ai titani estromettendo di fatto il Forlì che nel frattempo cala il poker ad Agliana (a bersaglio Pecci, Merlonghi, Gaiola e autogol di Viscomi). Impresa della Sammaurese che ottiene una salvezza insperata fino a qualche settimana fa: decisiva la vittoria sul Sangiuliano City (3-1, in gol Campagna, Pacchioni e Lombardi). Infine disastro dello United Riccione travolto ad Ascoli per 4-2 e in virtù del successo del Tivoli in casa con la Forsempronese dovrà giocare nel Lazio il play-out che varrà una stagione intera.