Calcio serie D girone D, prime vittorie di Ravenna e Forlì

La seconda giornata di campionato mette in risalto il pronto riscatto del Ravenna che nel derby di San Mauro Pascoli vince con un rotondo 3-0 (2’ Di Renzo, 21’ Rrapaj, 35’ Lo Bosco). Bene anche il Forlì che passa a Cattolica sul campo dello United Riccione: 1-2 il risultato finale (11’ Macrì, 71’ Rossi, 87’ Sollaku). Biancorossi in 10 a fine primo tempo per il rosso a Visani. Pari sofferto invece del San Marino 2-2 in casa contro lo Zenith Prato (11’ Kouassi, 22’ Falteri, 44’ Altamura, 46’ Patarnello)