Una grande Sammaurese vince sul campo del Corticella grazie ai gol di Merlonghi al 17’ e di Maltoni al 94’ e rimane in serie D. Espulso l’emiliano Cavallini al 92’. I bolognesi invece retrocedono in Eccellenza. Un’impresa firmata dal tecnico Stefano Protti che era subentrato a campionato in corso con i giallorossi ultimi e subito aveva parlato di missione: «E’ la sfida più difficile della mia carriera». Una sfida vinta.