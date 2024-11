Calcio serie D girone D, la capolista Tau crolla, Forlì e Ravenna vincono e iniziano ad avvicinarsi

Ed ecco il giorno della sconfitta della capolista Tau. Infatti l’Altopascio perde in casa con il Lentigione (1-2) e Forlì e Ravenna subito ne approfittano e un po’ si avvicinano. I Galletti piegano al Morgagni il Prato (2-0) grazie ai gol di Rossi e Campagna), mentre il Ravenna passeggia in trasferta sull’altro Prato, lo Zenith per 5-0. Cinque gol firmati da Manuzzi (doppietta), Lo Bosco, Lordkipanidze e Rrapaj. Pareggio casalingo per l’Imolese con la Pistoiese (1-1, a bersaglio Manes in avvio di gara), ottimo punto della Sammaurese a Piacenza (0-0), male il San Marino che è sconfitto in casa dal Sasso Marconi (0-1) e a questo punto il tecnico Cascione è molto vicino all’esonero. Malissimo lo United Riccione che si fa da parte a Cattolica dinanzi al Tuttocuoio (0-2).