Calcio serie D girone D, il Ravenna tiene nel mirino il Carpi e l’eurogol di Campagna fa sognare

Con la primavera è tornato a sbocciare Simone Campagna per la gioia di tutta la tifoseria giallorossa.

A proposito di tifosi, domenica scorsa in occasione del derby con il Forlì, il Benelli era il posto migliore dove essere, con un colpo d’occhio fantastico che deve rappresentare un nuovo punto di partenza, complice anche la nuova gestione in arrivo, per risvegliare definitivamente una passione magari sopita negli anni (curva Mero esclusa) ma pronta a tornare più viva che mai.

Riprovare è ok

Simone Campagna, quindi. Si era visto subito che fosse in giornata giusta quando con un paio di progressioni aveva rovesciato il gioco da una parte all’altra del campo, ma la perla assoluta della partita e più in generale del suo campionato è stato l’eurogol che ha tarpato letteralmente le ali ad un Forlì deciso a rimontare. «Nel primo tempo - ricorda Campagna - avevo fatto un tiraccio ampiamente a lato e Gadda mi aveva un po’ ripreso, però io me lo sentivo e ci ho riprovato nel secondo tempo, trovando un gol in effetti molto bello».

E decisivo, va aggiunto. A testimonianza del fatto che la primavera di Campagna è finalmente arrivata.

«Adesso sto bene e ho finalmente superato gli acciacchi di qualche tempo fa, voglio fare le ultime giornate a pieno regime come le prime del campionato».

Anche il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Bologna vuole tornare sulla notevole presenza di tifosi allo stadio Bruno Benelli.

«La cornice di pubblico presente è stata veramente fantastica, super, quella di domenica scorsa è stata una giornata che non dimenticherò assolutamente».

Verso Progresso-Ravenna

La rincorsa del Ravenna al Carpi capolista continuerà domenica a Corticella, campo provvisorio scelto dal Progresso per i problemi del terreno di gioco di Castelmaggiore.

Nel Ravenna tornerà finalmente l’esterno sinistro Marino, che ha esaurito la squalifica, mentre nelle prossime ore si saprà se a Paolo Rrapaj verrà “condonata” la quarta ed ultima giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo dopo il referto del permaloso Teghille di Collegno, arbitro che diresse il big-match perso a Carpi.