Calcio serie D girone D, il Ravenna presenta la RFC Legacy Card

Il Ravenna FC è lieto di annunciare il lancio della “RFC Legacy Card”, una tessera esclusiva, limitata a soli 150 pezzi, che rappresenta molto più di un semplice abbonamento. La “RFC Legacy Card” è un pass esclusivo che offre ai suoi titolari l’opportunità di entrare a far parte di un club riservato, permettendo loro di svolgere un ruolo attivo in un nuovo capitolo della storia del Ravenna FC.

La “RFC Legacy Card” non solo garantisce l’accesso alle partite casalinghe, ma trasforma ogni incontro allo Stadio Benelli in un momento di aggregazione, dove i membri possono condividere sogni, aspettative e contribuire a costruire insieme il futuro della squadra giallorossa.

Per intensificare il senso di appartenenza e comunità, il Ravenna FC ha ideato una serie di vantaggi esclusivi per i detentori della “RFC Legacy Card”. Questi benefit sono pensati per far sentire ogni membro un elemento fondamentale di questa grande famiglia sportiva.

* Card Abbonamento in Metallo: una tessera esclusiva realizzata in metallo, consegnata in un elegante packaging di design. Questo pass non è solo un biglietto d’accesso, ma un vero e proprio oggetto da collezione che riflette il prestigio e l’unicità dell’appartenenza al club.

* Copri Seggiolino Personalizzato: un accessorio pensato non solo per offrire comfort durante le partite, ma anche per trasmettere un potente senso di appartenenza. Ogni copri seggiolino è personalizzabile con il nome del titolare della “RFC Legacy Card”, trasformando il proprio posto a sedere in una vera e propria dichiarazione di fedeltà al club.

* Accesso all’Hospitality dello Stadio Benelli: Una zona esclusiva e riservata dove i membri possono godere delle partite in totale comfort. Quest’area, pensata per coloro che detengono la “RFC Legacy Card”, offre un ambiente raffinato dove condividere le emozioni del gioco e il supporto per la squadra, arricchendo l’esperienza di tifo con servizi di alta qualità e un’atmosfera unica.

Kit Esclusivo Nike: Ogni membro riceverà un kit personalizzato di prodotti Nike, ogni pezzo contrassegnato da un’etichetta autentica, esclusiva e numerata, simbolo dell’appartenenza a questo club. Il kit esclusivo include una maglia da gara, una tuta di rappresentanza, una T-shirt, un pantaloncino, uno zaino, una sciarpa e un cappellino. Questi articoli non solo celebrano la fedeltà al Ravenna FC, ma offrono anche ai membri un’identità visiva forte e riconoscibile durante ogni evento legato al club.

* Esperienze Uniche e Condivise: Partecipazione garantita agli eventi istituzionali del club, offrendo ai membri la possibilità di incontrare direttamente i protagonisti del Ravenna FC. Questi eventi sono occasioni per confrontarsi, scambiare opinioni e vivere insieme momenti indimenticabili. Inoltre, i possessori della card ricevono un invito stagionale per accedere all’esclusivo backstage dello Space di Riccione, un’esperienza VIP che estende il senso di comunità e appartenenza anche al di fuori dell’ambiente calcistico.

Questi benefici non solo arricchiscono l’esperienza dei tifosi ma rafforzano anche il loro legame con il club, rendendoli protagonisti attivi nella sua crescita. La “RFC Legacy Card” è più di un abbonamento, è un investimento nella passione e nell’identità giallorossa.

I detentori di un abbonamento esistente hanno anche l’opportunità di effettuare un upgrade al pacchetto RFC Legacy Card, integrando la differenza per godere di tutti questi vantaggi esclusivi.

Per ulteriori informazioni e per acquistare la tua “RFC Legacy Card”, visita il sito ufficiale del club su www.ravennafc.it, chiama il numero 345-5602246, o invia una email a info@ravennafc.it . Unisciti a noi e diventa parte della storia del Ravenna FC. Le card sono disponibili in quantità limitata, quindi assicurati il tuo posto in questo esclusivo club di tifosi e vivi il Ravenna FC come mai prima d’ora.