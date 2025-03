Calcio serie D girone D, Il Ravenna ferito prova a rialzarsi ma al Benelli c’è un Corticella affamato

Ne è consapevole anche Marco Marchionni, che ha presentato così il match odierno , non dopo essere tornati sull’ultima gara: «Dispiace che a Forlì non ce la siamo giocata fino in fondo, non siamo stati noi stessi soprattutto nel primo tempo e abbiamo iniziato solo dopo il 2-0. Totalmente diverso è stato il secondo tempo, non sono d’accordo che siamo stati surclassati a livello di gioco, da quel punto di vista era andato peggio il primo tempo dell’andata. I giocatori hanno capito gli errori fatti e li ho visti nuovamente carichi, vogliono riprendere il nostro cammino perché nulla è perduto ed è necessario restare sul pezzo e pensare a noi stessi nel caso il Forlì perda qualche punto. È il vecchio discorso delle sei finali da vincere, del resto».

Non è stata una settimana facile in casa giallorossa, sia per il dopo-Forlì che per gli acciacchi di alcuni giocatori. Sono out Lo Bosco, Nappello e Rossetti, convocati invece ma forse in panchina Manuzzi e Venturini. In ogni modo ci saranno diverse novità rispetto allo schieramento di domenica scorsa. E’ pensabile ad esempio il cambio di modulo, con Guida trequartista alle spalle di Di Renzo e Zagrè. Possibile restyling anche dietro, con turno di riposo per il diffidato (come Esposito) Onofri e spazio ad Agnelli e Amoabeng, mentre per gli altri spot da Under ci saranno Fresia e Milan. A centrocampo, poi, chance per l’esperienza di Mandorlini e forse dubbio tra Rrapaj e D’Orsi.

Detto questo, come più volte specificato giustamente da Marchionni, la rosa giallorossa è talmente folta e qualitativa da permettere diverse soluzioni ma un solo obiettivo: vincere. E così sarà per forza anche oggi.