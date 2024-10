Calcio serie D girone D, Il Forlì perde ad Altopascio, crolla in casa il Ravenna: ora Antonioli rischia grosso

Giornata amara per la Romagna: il Forlì perde ad Altopascio contro il Tau (2-1). Non basta il momentaneo pari di Farinelli in avvio di ripresa. Ora il Tau è in fuga a +5 sui Galletti. Malissimo il Ravenna che si fa sorprendere in casa dal Sasso Marconi. Inutile il rigore di Nappello al 30’, adesso il tecnico Antonioli rischia grosso visto che è già a -9 dalla vetta. La Sammaurese viene sconfitta al Macrelli dallo Zenith Prato (1-2): per i giallorossi rete di Imoh al 94’ quando ormai i buoi erano già scappati. L’Imolese sogna a Fiorenzuola per 74 minuti dopo il vantaggio di Garavini al 31’ con un tiro-cross da metà campo. Il pari dei rossoneri è firmato da De Ponti. Da segnalare che in avvio di gara (11’) Raffini aveva sbagliato un calcio di rigore (parata di Gilli). Pioggia di gol, invece, a Corticella dove lo United va sotto 2-0 poi pareggia con Rossi (50’ e 60’), quindi passa con il neo acquisto Mbakogu (77’) ma si fa riprendere nei minuti di recupero avendo addirittura l’uomo in più (3-3). Infine colpaccio del San Marino che vince in casa del Cittadella Vis Modena (3-4) grazie alle reti di D’Agostino (30’), Arcopinto (37’ e 68’) e Mereghetti 90’.