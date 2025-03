Calcio serie D girone D, il Forlì dei record suona la nona sinfonia, cinquina del Ravenna

Record storico per il Forlì che passa a Sasso Marconi (1-3) e per la prima volta vince 9 partite consecutive. Partita indirizzata dopo appena 8 minuti grazie ai gol di Trombetta (3’) e Gaiola (8’). Gli emiliani riaprono la sfida al 40’ con Montanaro, ma Macrì la chiude su calcio di rigore all’83’. Risponde il Ravenna che si rialza ai danni di un Corticella mai domo (5-2). Non è stato facile per i giallorossi nonostante la cinquina: infatti Sasso avanti con Manara al 2’, risponde Di Renzo all’11, quindi il sorpasso firmato da Esposito al 46’. Ma ancora Manara gela il Ravenna (65’) e quando ormai la gara pare avviata verso il 2-2 che consegnerebbe definitivamente la serie C ai Galletti ecco il 3-2 di Manuzzi all’84’ e il 4-2 di Di Renzo all’88’ il quale poi in pieno recupero segna anche il 5-2. Il derby del Macrelli è dell’Imolese che passa con Mattiolo al 25’, quindi la Sammaurese pareggia con Merlonghi (49’) ma il veleno sta nel finale con Manes che non perdona al minuto 80 (1-2). Buon punto del San Marino a Piacenza (1-1): botta e risposta nei primi 8 minuti con Arcopinto che rimette in piedi i Titani. Esce a mani vuote da Pistoia, infine, lo United Riccione (1-0).