Calcio serie D girone D, il Forlì corsaro a Piacenza è sempre a +7 sul Ravenna che travolge il Fiorenzuola

Non cambia nulla al vertice della classifica e questo fa il gioco del Forlì sempre più vicino alla serie C. La capolista infatti passa a Piacenza grazie ai gol di Farinelli e Macrì dopo il momentaneo pari di D’Agostino (1-2) e resta a +7 sul Ravenna che cala il tris al Benelli contro il Fiorenzuola (3-0, in gol Calandrini, Zagre e Di Renzo). L’Imolese non fa sconti allo United Riccione (3-1): biancazzurri avanti con Greco, ribaltone firmato da Raffini, Dall’Osso e Mattiolo. Importantissimo successo del San Marino sul campo della Sammaurese in un autentico derby-salvezza: decide Muro al 47’.