Calcio Serie D Girone D, Il Forlì batte 3-1 il Tuttocuoio, sale a +7 sul Ravenna ed è sempre più vicino alla Serie C VIDEO

Il Forlì vince in rimonta in casa contro il Tuttocuoio dell’ex Firicano (3-1) e vola a +7 sul Ravenna fermato sul campo del Tau (1-1) a quattro giornate dalla fine del campionato. I Galletti se la vedono brutta subito con il Tuttocuoio andando sotto dopo appena un minuto (in gol Boiga). Poi Trombetta poco prima dell’intervallo e Macrì al 67’ ribaltano la situazione. Infine al minuto 83 Petrelli chiude i giochi. Invece il Ravenna si illude al 55’ con Calandrini ma viene raggiunto al minuto 80 da Andolfi. Bella vittoria del San Marino che sul Titano supera la Pistoiese (2-1): a bersaglio Arcopinto e Passewe. Malissimo lo United che crolla in casa con il Sasso Marconi (0-3). Brutto passo falso della Sammaurese a Fiorenzuola (1-0).