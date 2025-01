Calcio serie D girone D, crollo del Forlì, pari del Ravenna, il Tau ride di gusto

Giornata grigia per le due battistrada romagnole. Infatti il Forlì crolla in casa contro lo Zenith Prato (non bastano i gol di Lombardi e Saporetti 2-3), mentre il Ravenna non va oltre l’1-1 sul campo del Tuttocuoio. In Toscana succede tutto alla fine: Manuzzi su rigore porta avanti i bizantini all’88’, pari su penalty di Fino al 93’. Poi accenno di rissa in campo, la gara termina dopo 10 minuti di recupero. Ride il Tau che sommerge di gol lo United a Riccione (4-0 )e torna al comando assieme a Forlì e Ravenna a quota 45. Attenzione alla Pistoiese che zitta zitta è ora a -5. Bella vittoria del San Marino sul Corticella (decide Di Francesco al 36’), mentre l’Imolese spreca il doppio vantaggio con Manes e Pierfederici al cospetto della Cittadella Vis perché Guidone rimedia con una doppietta. Infine perde la Sammaurese a Prato (2-0).