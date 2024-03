Calcio serie D, Carpi favorito ma il Ravenna è in agguato, per il Forlì è dura, il Victor parte di slancio

Inizia la volata finale del campionato e visto il grande equilibrio nel girone D è inevitabile guardare il calendario per scoprire chi potrebbe avere qualche vantaggio nel percorso rimasto verso la promozione in serie C, anche se va detto che le pesanti squalifiche comminate a ripetizione certamente tolgono risorse e riducono le rotazioni in casa Ravenna.

l’esercizio è abbastanza aleatorio: giusto domenica scorsa le ultime tre della classifica hanno vinto tutte con due gol di scarto, tanto per ribadire che partite facili di qui alla fine non ce ne saranno.

Ravenna, quasi in discesa ma...

Il cammino del Ravenna prevede le sfide contro Sammaurese, Mezzolara, Forlì, Progresso, Certaldo, Borgo San Donnino e Imolese. In questo elenco figurano cinque delle ultime sei squadre della classifica, l’Imolese prevedibilmente ormai tranquilla all’ultima giornata e un solo scontro diretto con il Forlì. La media delle posizioni occupate in classifica dalle prossime avversarie è 12.71, rivelatore di un basso coefficiente di difficoltà. Numeri alla mano, il Ravenna ha il calendario più facile tra le squadre di testa.

Ok Carpi e Victor San Marino

Per i giallorossi la buona notizia è quasi azzerata da un’altra constatazione. Sei di queste sette avversarie, per uno strano scherzo del calendario, saranno incontrate anche dal Carpi. l’unica differenza è che i modenesi non incontreranno il Borgo San Donnino, ma l’Aglianese. Quindi anche il cammino della nuova capolista è abbastanza facile sulla carta e la media delle posizioni in classifica delle avversarie residue è di 11.43, molto agevole.

Un calendario propizio aspetta anche il Victor San Marino (media posizione delle avversarie 11.71) che però parte dietro a tutte. Infatti i titani sfideranno Progresso in casa, quindi Sammaurese al “Macrelli”, Certaldo sul Titano, il Forlì al Morgagni, Imolese in casa, Prato in trasferta e infine il Borgo San Donnino tra le mura amiche. I rischi maggiori arrivano dai tre derby però c’è anche da sottolineare che sul proprio campo la squadra di Cassani può fare bottino pieno, il che vorrebbe dire 12 punti. Nel complesso le tre contendenti giocheranno tutte quattro volte in casa e tre in trasferta. Quindi per questo terzetto le difficoltà da qui alla fine sono abbastanza equivalenti.

Più dura per il Forli

Discorso totalmente diverso vale per il Forlì che deve addirittura sostenere ancora tutti gli scontri diretti con le prime cinque avversarie della classifica. La media delle posizioni delle avversarie (6.14) attesta una prospettiva difficile: il calendario può davvero complicare le ambizioni della squadra allenata da Mauro Antonioli. Infatti i Galletti andranno a Corticella, quindi in casa con il Lentigione, il derby di Ravenna, un altro derby ma stavolta casalingo con il Victor, poi a Carpi, al “Morgagni” con il Mezzolara e trasferta ad Agliana. Cammino durissimo.