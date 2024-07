Calcio serie D, Barbatosta rimane al Forlì

Una conferma in casa biancorossa: «Daniel Barbatosta sarà ancora un giocatore del Forlì. L’esterno classe 2004 vestirà i colori biancorossi anche nella stagione 2024/25. Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni. Il classe ‘04 è reduce dalla sua prima stagione con i galletti dove ha collezionato 22 presenze, un gol e due assist. Una pedina fortemente voluta dal tecnico Miramari sempre attento agli esterni per il suo gioco offensivo».