Calcio serie C, un grande Rimini travolge il Perugia

A tre soli giorni dalla vittoria contro il Milan Futuro, il Rimini si regala un’altra notte da tre punti. La squadra di Buscè sbanca con autorità il “Curi” (1-4) per la prima volta nella sua storia e fa un notevole balzo in classifica. Succede tutto nel primo quarto d’ora di gioco, con Cernigoi che segna dopo soli 5 minuti (e ha dovuto fare solo cinque metri per raccogliere l’abbraccio dei propri tifosi) e al 12’ le eccessive proteste costano il rosso a Matos. Con un uomo in più il Rimini ha trovato ampi spazi dove poter affondare e ha raddoppiato al 31’ con Ubaldi. Nella ripresa si scatena Langella pericoloso in tre occasioni, palo compreso, poi al 65’ colpisce ancora Cernigoi e dopo la rete della bandiera umbra di Cisco, nel finale arriva il poker firmato da Garetto.

Il tabellino della partita

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Mezzoni, Angella, Giraudo; Cisco, Torrasi (29’ st Palsson), Bartolomei (11’ st Ricci), Lisi (1’ st Polizzi); Di Maggio (1’ st Giunti), Matos; Bacchin (22’ st Amoran). A disp.: Yimga, Albertoni, Viti, Barberini, Plaia, Lickunas, Souarè. All.: Formisano.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Cinquegrano (1’ st Bellodi), Langella (35’ st Piccoli), Fiorini, Garetto, Semeraro (28’ st Falbo); Cernigoi (39’ st Accursi), Ubaldi (1’ st Parigi). A disp.: Vitali, Brisku, Lombardi, Dobrev, De Vitis. All.: Buscé.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo 6.5.

RETI: 5’ pt Cernigoi, 31’ pt Ubaldi, 20’ st Cernigoi, 28’ st Cisco, 39’ st Garetto.

AMMONITI: Bartolomei, Lisi, Pignataro (vice di Formisano), Angella, Giunti, Cinquegrano, Ubaldi, Langella.

ESPULSO: 12’ pt Matos per proteste.

NOTE: angoli 3-2 per Perugia.