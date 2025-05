Calcio serie C play-off, quando c’è Vis Pesaro-Rimini viene in mente il gol di Fiorini

“Io li conosco bene”. Mattia Fiorini è stato l’autore del gol della vittoria, un mese fa, del Rimini sul campo della Vis Pesaro. Uno dei pochi derby vinti dal Rimini negli ultimi anni, per cui il 24enne centrocampista di Bagno a Ripoli conosce molto bene la materia. Domani sera altra sfida al “Tonino Benelli” ed il biancorosso ha le idee chiare su che partita sarà: “Io credo che, rispetto al match di campionato, sarà una partita completamente diversa. Si tratta di un doppio confronto, quindi è una sfida che va letta sui 180 minuti e quello di domani sarà solo il primo tempo di questo confronto. Ma questo non sposta molto l’obiettivo, dobbiamo andare a Pesaro per fare la nostra gara, aggressiva e compatta, per provare a vincerla. In realtà è come se fosse una partita secca”. Quindi la vittoria in cima ai pensieri: “Certo, questo è il nostro obiettivo. E’ vero che dobbiamo pensare ad una gara alla volta, è vero che abbiamo il vantaggio di poter contare su due risultati su tre, ma è anche vero che se ci pensiamo troppo a questo meccanismo diventerebbe un boomerang. Dobbiamo aggredire subito, sin dalla gara di andata e cercare di tornare a casa con una vittoria”. Rimini dunque a Pesaro per vincere, ma è un obiettivo comune con la Vis: “Penso che loro saranno ancora più aggressivi rispetto al campionato, del resto vengono da un torneo davvero ottimo, è una squadra tosta, esperta, che ha qualità nei singoli, quindi si profila una partita molto difficile. La Vis – continua Fiorini – ha già giocato due partite nei play-off, è quindi abituata a giocare, sono tutti in bolla. Per quanto ci riguarda conosciamo i nostri valori e cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo”. Il Rimini arriva ben preparato a questa sfida e con una certa dose di intensità, mista a tranquillità: “L’allenatore ci dice sempre di essere più tranquilli possibile, leggeri di testa, ma anche consapevoli delle nostre qualità e delle nostre potenzialità. E’ un derby, una partita diversa che però va affrontata come fosse una partita normale. E noi dobbiamo scendere in campo tranquilli, ma anche concentrati e fare quello che sappiamo”. E poi va tenuta in considerazione la grande opportunità, a livello di carriera, che rappresenta il giocare una partita di play-off. “E’ il nostro lavoro, c’è un obiettivo di squadra ed uno personale, i play-off sono una vetrina importante, tutti vogliamo metterci in mostra, mettendo chiaramente la squadra al primo posto. Dobbiamo cercare il meglio per la squadra e poi viene il singolo”. E alla sfida ci arriva un Fiorini in brillanti condizioni di forma: “Sono in ottime condizioni, sono assolutamente pronto”.