La Lega ha stabilito l’orario di Gubbio-Rimini in programma martedì prossimo. Partita da dentro o fuori dove i biancorossi saranno costretti a vincere per andare avanti. Non ci saranno tempi supplementari nè calci di rigore. Il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.30. Anche Juventus Next Gen-Arezzo e Pescara-Pontedera cominceranno alle 20.30.