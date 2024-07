Calcio serie C, il Rimini puntella la fascia destra con Longobardi

Il Rimini torna in campo dopo circa due mesi. Non per una partita ma per riprendere confidenza con il pallone. Appuntamento alle 16.30 allo stadio Romeo Neri (porte aperte) per il primo allenamento dell’era Buscè. E ci sarà Gianluca Longobardi, eclettico difensore di fascia, classe 2003, campano nato a Vico Equense, ma cresciuto nelle giovanili del Pescara. Quindi l’esperienza con la Recanatese dove ha giocato 53 partite segnando una rete e nemmeno a farlo apposta proprio contro il Rimini.

Condannò Raimondi

Infatti era l’8 ottobre scorso quando Longobardi segnò il 2-3 al minuto 92 dopo il pari di Morra qualche minuto prima. Quella rete decretò la fine dell’avventura di Gabriel Raimondi sulla panchina biancorossa visto che due giorni dopo fu esonerato e al suo posto fu chiamato Emanuele Troise. La Recanatese volava, il Rimini precipitava in quel periodo, ma a fine campionato le due situazioni si capovolsero. Biancorossi nei play-off e marchigiani nei play-out che poi persero contro la Vis Pesaro in modo beffardo e polemico.

Longobardi è un terzino destro naturale ma quel giorno contro il Rimini giocò esterno alto a sinistra nel centrocampo a 5 (la Recanatese di Pagliari si presentò con il 3-5-2). Segnale che l’ex giallorosso può ricoprire più ruoli anche se nel 4-3-3 di Buscè quasi sicuramente tornerà alle origini, quindi a vestire i panni di difensore destro. In quella zona del campo al momento c’è il lituano Megelaitis sempre che Buscè non lo riporti a centrocampo (del resto fu Troise a ritagliare un vestito nuovo a Megelaitis), quindi farà coppia con l’ex Recanatese. Su Longobardi c’era forte anche il Gubbio ma alla fine è stato il Rimini a spuntarla con tanto di contratto fino al 2026.

Dovreb dietro l’angolo

Infine è fatta per Kristian Dovreb, esterno offensivo classe 2001 di nazionalità bulgara. E’ reduce dall’esperienza al Botev Plovdiv.

Insomma inizia a muoversi il Rimini sul mercato e da oggi conoscerà meglio Buscè. Tre giorni di allenamenti al Romeo Neri poi martedì la partenza per la prima fase del ritiro a Frontone nelle Marche.