Calcio serie C, il Forlì si tiene stretto l’esterno offensivo Macrì

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con l’esterno Davide Macrì che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossimaì stagione. Un’avventura che prosegue insieme. Macrì ha vissuto con i nostri colori una stagione strabiliante conclusa con 12 gol e 4 assist in 26 partite di Campionato. Numeri da capogiro che l’hanno consacrato come uno dei migliori giocatori della Serie D. Con il Forlì proseguirà dunque la sua esperienza, pronto ad affrontare per la prima volta in carriera un campionato di Serie C dopo la lunga gavetta tra i dilettanti. Una conferma fortemente voluta da tutte le parti in causa.