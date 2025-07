Calcio serie C, il Forlì presenta la campagna abbonamenti “C piace da morire”

E’ stata presentata oggi la Campagna Abbonamenti del Forlì sotto lo slogan “C piace da morire!”. Una linea che continua dopo la promozione dello scorso anno A partire da domani, mercoledì 2 luglio, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la prossima stagione sportiva 2025-26. Le tessere saranno

acquistabili tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 allo store sottostante la tribuna dello Stadio Morgagni.

I prezzi: TRIBUNA CENTRALE INTERO: € 380,00, RINNOVO ABBONAMENTO: € 350,00, RIDOTTO U18: € 200,00.

TRIBUNA LATERALE INTERO: € 300,00, RINNOVO ABBONAMENTO: € 280,00, RIDOTTO U18: € 150,00.

GRADINATA INTERO: € 150,00, RINNOVO ABBONAMENTO: € 130,00, RIDOTTO U18: € 80,00.

L’abbonamento Under 18 è valido per ragazzi nati dal 1° gennaio 2008 in avanti fino al 31 dicembre 2019. I bambini sotto i 6 anni entreranno gratuitamente allo stadio.