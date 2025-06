Calcio serie C, il Forlì e Mandrelli ancora insieme

Continua la politica delle conferme in casa Forlì. Il comunicato della società: «Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il difensore Nicola Mandrelli che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Un’avventura che prosegue insieme. Il terzino destro classe 2004 è cresciuto nei settori giovanili del Cesena e del Sassuolo prima di iniziare la sua carriera nel mondo dei grandi vestendo le maglie di Torres e Aquila prima appunto del Forlì. Il riminese con la maglia biancorossa nella scorsa stagione è stato uno dei grandi protagonisti al successo finale con 36 presenze totali condite da due gol e due assist. Proprio con il Forlì ritroverà la Serie C ed il professionismo, volenteroso di continuare il suo percorso di crescita come giocatore».