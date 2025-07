Calcio serie C, il difensore Pellizzari è un nuovo giocatore del Forlì

Rinforzo in difesa per il Forlì: « Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il difensore Stefano Pellizzari che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso. Il difensore classe 1997 è cresciuto nei settori giovanili del Cesena, della Juventus ed Entella. Nel 2017/18 una parentesi in Austria prima di iniziare la sua lunga carriera in Serie C dove ha vestito le maglie di Ravenna, Legnago, Reggiana, Vis Pesaro, Fermana, Ancona e Renate. Una pedina molto importante nella difesa biancorossa in vista della prossima stagione».