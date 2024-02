Calcio serie C, il Cesena sa bene il peso specifico della sua panchina

Dopo aver incassato il primo gol del 2024 e prima di rientrare negli spogliatoi dello stadio Piola, nel posticipo di lunedì sera, Domenico Toscano si è girato verso la propria panchina e avrà pensato: come posso migliorare la squadra e vincere anche questa partita? Per prima cosa ha sacrificato saggiamente l’unico ammonito (Piacentini) per inserire Silvestri in difesa, poi ha aumentato la qualità dell’attacco con Kargbo per Corazza, quindi ha alzato la diga a destra (il rientrante Ciofi per Adamo) e ha messo carne e peso al centro (Varone per Berti) e infine è passato a un 3-5-2 puro con Francesconi mezzala per l’esausto Saber. Risultato: 3-1 per il Cesena e tanti saluti anche al Sestri Levante, dove nel frattempo erano entrati Raggio Garibaldi, Gala e Schirru, tre “rinforzi” a gara in corso non certo all’altezza dei cinque subentrati bianconeri.

«Questa partita mi ha dato un’ulteriore conferma: posso davvero contare su tutti”, ha spiegato in sala stampa l’allenatore calabrese. Ed effettivamente non fa una piega. Lo spiegano anche i numeri.

Miglior panchina

Il Cesena non è solo la squadra del Girone B che ha segnato più gol di tutti, ma anche quella che ne ha segnati di più proprio con i giocatori provenienti dalla panchina. Con il meraviglioso gol realizzato lunedì sera da Augustus Kargbo a Vercelli sono diventate ben 9 le reti segnate da chi è subentrato a partita in corso. Il funambolico attaccante della Sierra Leone aveva segnato la prima a Pontedera, su gentile omaggio di Cristian Shpendi, poi ha raddoppiato contro il Sestri Levante, con un gol decisamente più difficile e pesante.

A quota 1 gol dalla panchina ci sono ben 7 giocatori diversi: lo stesso Shpendi, a segno all’andata contro l’Ancona, Berti (gol del definitivo 3-0 a Perugia), Ogunseye (rete della bandiera a Olbia), Pierozzi (a segno contro la Vis Pesaro), Francesconi (in gol ad Ancona), Chiarello (4-0 a Fermo) e infine Bumbu, che oggi indossa la maglia del Gubbio ma che era stato decisivo proprio dalla panchina un girone fa ad Arezzo. Nessuno ha pescato meglio di Toscano dalla panchina, da dove sono venuti anche la bellezza di 10 assist: nuova doppietta per Kargbo, poi bis per Shpendi e Berti e infine un assist a testa per Ogunseye, Adamo, David e Donnarumma. Complessivamente, dopo 27 giornate, il Cesena ha avuto un fatturato di 9 gol e 10 assist da giocatori provenienti dalla panchina ed entrati a gara in corso. Un lusso.

Occhio al Pineto

Sottolineato che i due “panchinari” più prolifici del campionato sono il perugino Seghetti e il riminese Ubaldi con 3 gol a testa, domani pomeriggio al Manuzzi arriverà la seconda squadra più produttiva dalla panchina del campionato. Si tratta curiosamente del Pineto, che ha segnato 7 gol con i propri subentrati: 2 reti a testa per Gambale e Chakir e infine un gol per Njambe, Volpicelli e Pellegrino. A quota 7 con gli abruzzesi ci sono anche il Pescara e la Recanatese, mentre a quota 5 c’è il Gubbio di Piero Braglia. È proprio l’esperto allenatore maremmano degli umbri ad aver effettuato più cambi di tutti: ben 127 in 27 giornate. In questa speciale classifica, invece, Toscano è secondo con 124 sostituzioni effettuate al pari di Paolo Indiani dell’Arezzo. Nessuno ha una rosa profonda come quella dell’allenatore del Cesena, che però ha un grande merito, tutt’altro che scontato: muovere sempre le pedine giuste al momento giusto. Proprio come accaduto a Vercelli lunedì scorso.