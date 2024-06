Calcio serie C, i tifosi del Rimini in rivolta per il cambio del logo

Non si placa la protesta sui social dei tifosi del Rimini per il cambiamento del logo effettuato ieri alle 18.30. Adesso sono comparse anche le scritte allo stadio. C’è già la vicenda di mercato su Morra e Lamesta che potrebbero finire al Benevento a tenere sulle spine i supporters riminesi, questo ulteriore fatto sicuramente non aiuta. Nel primo pomeriggio il comunicato della curva Est: «Chi ha confidenza con la piazza a Rimini sa che il simbolo della squadra, che rappresenta la città, è parecchio amato, molti se lo portano quotidianamente impresso sulla maglia o sulla pelle. Per cambiarlo (cosa delicata, di cui peraltro non è che se ne senta la necessità), non serve un video da “templari” piuttosto un paio di cose attuali: guadagnarsi la fiducia col lavoro nel tempo e soprattutto proporre un cambiamento esteticamente migliorativo. Se sulla prima siamo sulla giusta strada ma è ancora presto per dirlo, sulla seconda buio completo. Insomma Rimini non merita uno stemma che neanche in terza categoria, graficamente non all’altezza. Speravamo di svegliarci stamattina convinti che quello vissuto ieri sera all’improvviso fosse solo un brutto scherzo. Se a mente fredda possiamo capire la buona fede del tentativo, dobbiamo comunque dire che il risultato è pessimo. Quindi dopo questa caduta di stile ci aspettiamo che la società si renda conto del malessere generato, che sicuramente non gli giova, e faccia un passo indietro. Poi per evitare ulteriori pastrocchi, soluzioni ce ne sono: rivolgetevi a qualcuno di competente, proponete un contest pubblico o magari prima di aprire il sipario la prossima volta chiedete un parere alla tifoseria. In caso invece abbiate già fatto il materiale con questo logo insulso riterremmo la cosa molto grave.

Intanto ci vediamo questa sera sotto la tribuna centrale in Piazzale del Popolo alle 18.30 per farci sentire, invitiamo la tifoseria tutta a partecipare».