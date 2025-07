Calcio serie C, i convocati del Rimini per il ritiro di Riolo Terme

Il Rimini è partito per il ritiro di Riolo Terme dove ci resterà fino al 3 agosto. Questo l’elenco dei convocati: Daniel Aruta, Gabriele Bellodi, Alessandro De Vitis, Luca Falbo, Mattia Fiorini, Marco Garetto, Matteo Gorelli, Sulayman Jallow, Christian Langella, Tomas, Lepri, Gianluca Longobardi, Linas Megelaitis (ma è rimasto a casa inviando un certificato medico), Mattia Mini, Giacomo Parigi, Marco Piccoli, Mattia Rubino, Leonardo Ubaldi, Leonardo Vitali. Gli aggregati in prova: Jacopo Atzeni (ex Tau), Jacopo Di Pierdomenico (ex Fiorentina Primavera), Luca Ferretti, Samuel Maltoni (ex Sammaurese), Luca Minozzi (portiere ex Campodarsego), Lorenzo Penchini (ex Fiorentina, era in D al Flaminia), Paolo Schettini (ex Trastevere).

Lo staff tecnico: Vasco Regini (vice allenatore), Cristian Tosti (preparatore dei portieri), Alberto Galdiolo (preparatore atletico), Andrea Fabbri, Erio Lazzarini (Magazzinieri), Pasquale Contento (medico sociale), Luca Marcantonio (medico), Andrea Acciarri, Andrea Frattaruolo (fisioterapisti), Sara Bezzi (nutrizionista).