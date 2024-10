Calcio serie C girone B, un generoso Rimini si inchina in casa alla Spal (0-1)

RIMINI (3-5-2): Colombi; Bellodi, Gorelli, Lepri; Megelaitis, Garetto (29’ st Cioffi), Langella, Fiorini (1’ st Piccoli), Falbo; Cernigoi (1’st Malagrida, 7’ st Longobardi), Parigi. A disp.: Vitali, Brisku, Semeraro, Accursi, Lombardi, Dobrev, De Vitis, Ubaldi, Cinquegrano. All.: Buscé.

SPAL (4-3-3): Melgrati; Calapai (36’ st Polito), Arena, Bassoli, Mignanelli; Awua (36’ Kane ), Zammarini, Buchel 6 (29’ st Nador); Rao (36’ st Bidaoui), Karlsson (17’ st Antenucci), D’Orazio. A disp.: Galeotti, Meneghetti, Bruscagin, Radrezza, Ntneda, Bachini, Camelio. All.: Dossena.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

RETI: 43’ pt Awa.

AMMONITI: Buchel, Awua, D’Orazio, Kane, Melgrati, Bellodi, Lepri

ESPULSO: 18’ pt Bellodi per doppia ammonizione.

NOTE: osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente della Federgolf Franco Chimenti. Angoli 9-4 per la Spal. Spettatoti 3297, di cui 1292 biglietti e 2005 abbonamenti.

Si interrompe la striscia positiva del Rimini che perde in casa contro la Spal (0-1). Si tratta della terza sconfitta casalinga su quattro apparizioni. Gara fortemente condizionata dall’espulsione ingenua di Bellodi al 18’ per un fallo su Awua commesso nella metà campo emiliana. Da questo momento la squadra di Dossena colleziona tanti calci d’angolo e da uno di questi arriva il gol-vittoria del giocatore nigeriano che raccoglie una respinta della difesa biancorossa e di sinistro la mette sotto il sette (43’). Il Rimini comunque se la gioca alla pari, Colombi non è mai impegnato e al minuto 88 raggiungerebbe anche il pari con Lepri il quale però viene stoppato per fuorigioco molto dubbio dal guardalinee Veronica Martinelli. Il Romeo Neri esplode di rabbia, Buscè viene ammonito mentre fa notare all’arbitro che c’era un giocatore della Spal sul primo palo, ma il risultato non cambia più.