Calcio serie C girone B, si parte con Arezzo-Forlì, Ravenna-Campobasso e Rimini-Gubbio

E’ stato svelato stamattina il calendario di Lega Pro. Nella prima giornata il Forlì rende visita subito all’Arezzo e non sarà una trasferta semplice, il Rimini invece riceve al Romeo Neri il Gubbio che negli ultimi anni ha sempre creato problemi ai biancorossi in riva all’Adriatico, infine il Ravenna riceve il Campobasso. Il via il 24 agosto. Il programma della prima giornata: Arezzo-Forlì, Ascoli-Pianese, Carpi-Juventus Next Gen, Livorno-Ternana, Perugia-Guidonia Montecelio, Pineto-Vis Pesaro, Ravenna-Campobasso, Rimini-Gubbio, Sambenedettese-Bra, Torres-Pontedera.

Il primo derby romagnolo alla seconda giornata, il 31 agosto Forlì-Ravenna (ritorno 11 gennaio), alla quinta (21 settembre) Rimini-Forlì (ritorno 1 febbraio) e all’ultimo turno (21 dicembre) Ravenna-Rimini con ritorno il 26 aprile quando si concluderà la regular season.