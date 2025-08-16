Rimini, la corsa della Building per soddisfare le richieste sul Neri

La scadenza era la mezzanotte di giovedì. Così aveva deciso il sindaco Jamil Sadegholvaad in merito alla documentazione che la Building Company Italia avrebbe dovuto presentare via pec per poter usufruire dello stadio Romeo Neri. Un atto necessario visto che il tempo delle parole deve terminare il prima possibile per lasciare spazio ai fatti e quindi alle garanzie. Soprattutto garanzie economiche, che comprendono anche gli 80mila euro di credito che il Comune vanta nei confronti del Rimini per l’affitto dell’impianto cittadino risalente alle ultime due stagioni.