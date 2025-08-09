Rimini che caos: Nember si dimette. A Pescara il tecnico Braglia in tribuna

Luca Nember, attraverso il profilo facebook del Rimini, ha annunciato le proprie dimissioni. Curioso il fatto che non fosse mai stato annunciato dalla società con nessun ruolo, anche se stava svolgendo i compiti di direttore sportivo. Nel suo monologo, Nember dice di avere subìto un’aggressione nella giornata di venerdì, che però, per il momento, non è stata ancora denunciata alle autorità competenti. Infine, pur non volendo avere rapporti con i giornalisti, dà una notizia: che domani a Pescara il tecnico Piero Braglia non andrà in panchina. Se questo accada perché Braglia non è stato tesserato (a causa della mancata fideiussione sull’extra budget?) o se per protesta del tecnico non è dato sapersi, perché prima di dimettersi lo stesso Nember ha obbligato al silenzio tutti quelli che gravitano attorno alla galassia Rimini.

Il comunicato, che è stato in parte modificato in quanto la Coppa Italia non è più Tim.... «Dopo l’aggressione personale subita nella giornata di ieri, venerdì 8 agosto, da parte di tre individui, presumibilmente riconducibili alla tifoseria riminese e tenendo conto anche dell’attacco a mezzo di striscioni appesi in giro per la città in questi giorni, che ritengo infondati e immeritati, ho deciso, con grande rammarico di farmi da parte. Sono dispiaciuto per questa scelta, perché in una settimana di lavoro, ho potuto apprezzare un gruppo squadra disponibile e di assoluto valore , con ragazzi pronti a dare l’anima per questi colori, ma il rispetto e la fiducia dovrebbero essere alla base di qualsiasi rapporto.

Ringrazio i dipendenti e tutte le persone incontrate che si sono messe a disposizione con grande entusiasmo e competenza per il bene del Rimini. In merito ai fatti accaduti, nell’attesa che la proprietà valuti il da farsi, seguirò e sosterrò dalla tribuna, accompagnato da Mister Braglia, la squadra che sarà impegnata in occasione della gara di Coppa Italia nella trasferta di Pescara.

Auguro alla città di Rimini, al Rimini Calcio ed a tutta la Rimini sportiva le migliori fortune ed i migliori successi professionali».