Matteo Onofri è un nuovo difensore del Forlì

Tutto come previsto: il Forìlì ha annunciato l’arrivo di Matteo Onofri, difensore centrale cesenate classe 2004: arriva in prestito dallo Spezia, con cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2028.

«Il Forlì Fc annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dallo Spezia, fino alla fine della stagione, di Matteo Onofri. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia. Il ragazzo classe 2004 è cresciuto agonisticamente con la maglia del Cesena, prima di iniziare la sua esperienza nel mondo dei grandi con la maglia del San Marino Calcio. Nella scorsa stagione il giovane difensore è stato protagonista con la maglia del Ravenna nel campionato di Serie D collezionando 36 presenze 5 gol e 5 assist».