Calcio serie C girone B, il Rimini soffre ma pareggia a Pescara (0-0)

Un Rimini fin troppo rinunciatario esce con un punto importante dall’Adriatico di Pescara (0-0). La squadra di Buscè non è mai stata pericolosa eè stata salvata dai pali. Infatti al 69’ il diagonale mancino di Moruzzi si infrange sul palo con la palla che poi passa attraverso una selva di gambe, mentre proprio al 95’ nell’ultima azione della partita la testata di Dagasso in piena area colpisce lo stesso palo. I biancazzurri abruzzesi dunque imprecano contro la malasorte, per i biancorossi è il primo punto del 2025.