Calcio serie C girone B, il Rimini si assicura Petta, Falasco e Leoncini

Il Rimini bussa tre volte sul mercato con Andrea Petta (2005), Nicola Falasco (1993) e Mattia Leoncini (2004).

Petta cresciuto nel settore giovanile della Lazio, con cui ha disputato anche il campionato Primavera 1 e la UEFA Youth League, Petta ha proseguito la propria giovane carriera nel Frosinone Primavera, accumulando ulteriore esperienza nel calcio giovanile di vertice, per poi far ritorno al club biancoceleste nel 2024.

Difensore centrale di piede sinistro, solido e affidabile in marcatura, è in grado di adattarsi anche sulla corsia mancina.

Leoncini dopo aver già vestito la maglia del Rimini nella stagione 2023/24, ha maturato successivamente nuove esperienze al Pisa e al Legnago Salus.

Infine Falasco difensore mancino classe 1993 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia e si è affermato tra i professionisti mettendosi in luce in Serie B, dove ha vestito le maglie di Avellino, Perugia, Pordenone e Ascoli, superando le 250 presenze complessive tra serie cadetta e Serie C.