Il Rimini fa suo il derby contro un opaco Forlì: decide un gol di Longobardi (1-0)

RIMINI-FORLI’ 1-0

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Bolì, Asmussen (43’ st Moray), De Vitis (33’ st Mini), Piccoli, Ferrarini (19’ st Fabbri); D’Agostini (43’ st Frati), Capac (19’ st Rubino). In panchina: Pirini, Romualdi. Allenatore: D’Alesio.

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (40’ st Franzolini), L. Saporetti, Elia, Cavallini (40’ st Ercolani); Macrì, Menarini, De Risio (1’ st Scorza); Farinelli, Petrelli (1’ st Manuzzi), Coveri (24’ st S. Saporetti). In panchina: Calvani, Veliaj, Sandrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Graziani, Pellizzari. Allenatore: Miramari.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

RETE: 27’ pt Longobardi.

AMMONITI: Macrì e D’Agostini.

NOTE: Spettatori 920. Angoli 6-0 per il Forlì.

Prima vittoria in campionato del Rimini che supera nel derby del Romeo Neri un brutto Forlì (1-0). Decide Longobardi al 27’ poi i biancorossi di casa sfiorano il raddoppio con D’Agostini e si aggrappano nel secondo tempo al portiere Vitali autore di due belle parate. Appena 920 spettatori presenti e contestazione, dopo 13 minuti, in tribuna verso la proprietà del Rimini, che però non era presente allo stadio Romeo Neri.