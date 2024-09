Calcio serie C girone B, il Rimini espugna anche Ascoli: decide Parigi (0-1)

ASCOLI (3-5-1-1): Livieri; Menna , Curado (23’ st Quaranta), Gagliolo; Adjapong (23’ st Alagna), Campagna, Bando, Bertini (6’ st Marsura), Cozzoli (19’ st Tirelli); Tremolada (19’ st Silipo); Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Piermartini, Maurizii, Tavcar, Maiga Silvestri, Achik, Caccavo, D’Uffizi, Gagliardi. All.: Ledesma

RIMINI (3-5-2): Colombi ; Bellodi, Gorelli, Lepri; Megelaitis, Garetto (42’ st Accursi), Langella, Fiorini (19’ st Piccoli), Falbo; Cernigoi (19’ st De Vitis), Ubaldi (1’ st Parigi). A disp: Vitali, Brisku, Semeraro, Longobardi, Cinquegrano, Lombardi, Dobrev. All.: Buscé.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

RETE: 28’ st Parigi.

AMMONITI: Falbo, Gagliolo, Megelaitis, Gorelli, Quaranta,

NOTE: Spettatori 4.631 (paganti 2.158, abbonati 2.473) per un incasso di 32.343 euro. Angoli 5-2 per l’Ascoli.

Un Rimini concreto, cinico e mai domo passa anche ad Ascoli conquistando un’altra vittoria storica dopo quella di Perugia di giovedì sera. Infatti i biancorossi non passavano al Del Duca dal 24 dicembre 1961. Decisivo un gol di Parigi (tiro sotto la traversa) al minuto 73 quando invece al 56’ Colombi si era superato d’istinto su Corazza. Partita nel complesso bruttina, molto tattica e bloccata ma la squadra di Buscè non ha mai veramente sofferto i bianconeri di Ledesma aspettando l’attimo giusto per colpire. Per il Rimini una settimana top con 9 punti in tre partite e sesto posto in classifica provvisorio.