Calcio serie C girone B, il Rimini cade a Sassari contro la Torres (2-0)

Il Rimini non arriva bene alla finale d’andata di coppa Italia contro la Giana Erminio in programma martedì. Infatti a Sassari i biancorossi sono sconfitti con un secco 2-0 maturato ad inizio ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato con la squadra di Buscè che si fa preferire (occasione per Gagliano), al ritorno in campo dopo l’intervallo l’approccio è pessimo. Infatti tra l 50’ e il 52’ si risolve la partita: prima Megelaitis fa autogol nel tentativo di anticipare Fischnaller, quindi due minuti più tardi Diakite scattato sul filo del fuorigioco non lascia scampo a Vitali con un diagonale chirurgico. Nel finale traversa di Parigi. Nel girone A la Giana Erminio invece travolge la Triestina per 3-0 confermando di attraversare un buon momento di forma: 8 vittorie nelle ultime 11 partite giocate in campionato.