Dopo il trionfo in coppa Italia il Rimini pareggia in casa contro il Campobasso. Si decide tutto a ripresa inoltrata: al 70’ Gagliano porta avanti i biancorossi, dopo quattro minuti il pareggio dell’ex Bifulco. Un punto che fa muovere la classifica anche se ormai il pensiero è al terzo turno dei play-off in programma tra poco meno di un mese.