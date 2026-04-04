Calcio serie C girone B, il Ravenna vuole confermare l’ottimo stato di salute

Il Ravenna, questo pomeriggio alle 17.30, va a caccia della terza vittoria consecutiva, cosa che non accade dall’8 novembre scorso. Per il terzultimo impegno della stagione regolare arriva al Benelli il Pineto, quarto in classifica ma staccato di quindici punti dai giallorossi.

Già alla vigilia della trasferta di Gubbio, Andrea Mandorlini aveva manifestato la sensazione che la squadra fosse in crescita. Non era un’illuminazione improvvisa, ma la somma di piccoli segnali quotidiani. La partita in Umbria ha confermato quella sensazione, risultato compreso: «Il mio giudizio nasce - spiega il tecnico - da ciò che vedo negli allenamenti: quello che si riesce a fare, l’atteggiamento, l’umore. Sono aspetti in cui stiamo progredendo giorno dopo giorno. Poi i risultati restano la verifica più grande e anche il propellente per crescere ancora».

La formazione di oggi porta con sé qualche incognita, che Mandorlini preferisce non dettagliare. Si limita a indicare il quadro generale e le problematiche: «Ci sono calciatori che portano il peso di avere sempre giocato, esiste anche qualche piccolo problema fisico da valutare fino a poche ore dalla partita. Deciderò tenendo conto di tutto. L’importante è che, a parte Spini squalificato, sono tutti disponibili. Anche Viola è tra i convocati, logicamente è ancora indietro dopo gli infortuni, vedremo se ci sarà modo di fargli fare qualche minuto».

Davanti, il momento appartiene a Manuel Fischnaller, cannoniere simbolo dell’era Mandorlini con sette gol segnati nelle otto partite dirette dal tecnico ravennate, di cui cinque nelle ultime tre. L’auspicio è che qualcuno tra Motti, Okaka e Italeng, tutti a secco di gol nel 2026, ritrovi la via della porta. Almeno uno di loro partirà dall’inizio.

L’obiettivo più immediato resta quello di essere la migliore terza nei tre gironi. Mandorlini allarga lo sguardo alla stagione intera: «Una società salita dalla serie D il primo anno, dopo aver vinto la Coppa Italia, che si ritrova al secondo con questa classifica in serie C, ha già dimostrato ampia solidità e grande chiarezza di intenti. Anche il gruppo di giocatori si è mostrato all’altezza. Ora dobbiamo solo vedere se saremo capaci di aggiungere la ciliegina sulla torta».

Il Pineto, intanto, arriva come una delle squadre più in forma del momento. Tredici punti nelle ultime sei partite, meglio ha fatto solo l’Ascoli. Gli abruzzesi hanno assorbito senza scosse la cessione di Bruzzaniti, il loro cannoniere, volato a Catania a metà stagione. Dopo una flessione a febbraio, la squadra di Ivan Tisci è ripartita con decisione. È un avversario da maneggiare con cura soprattutto all’inizio: 27 dei 41 gol segnati sono arrivati nei primi tempi e andare in vantaggio è quasi un’abitudine (21 volte in 32 partite).

All’andata il Ravenna giocò una delle sue partite più pulite e convincenti, vincendo 3-0. L’unico precedente al Benelli risale al 1984, in Serie D: si imposero 2-0 i giallorossi.