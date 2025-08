Calcio serie C girone B, il Ravenna ufficializza Luciani, Spini e Da Pozzo

La società giallorossa ufficializza tre acquisti anche se Spini e Da Pozzo hanno già giocato le amichevoli. La novità vera è Luciani. «Il Ravenna FC è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Pierluca Luciani, attaccante classe 2002, che ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Luciani si è messo in luce tra i professionisti con la maglia del Messina, dove nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti nonostante le difficoltà vissute dal club siciliano. Un bottino che testimonia la sua capacità di essere determinante in area di rigore, abbinando freddezza sotto porta e ottima mobilità. Centravanti moderno, dotato di forza fisica, senso del gol e intelligenza tattica, Luciani rappresenta un innesto di assoluto valore per il reparto offensivo di mister Marchionni. Il suo arrivo conferma la volontà della società di costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del ritorno tra i professionisti».