Calcio serie C girone B, il Ravenna torna al comando, il Forlì regola il Guidonia

Una domenica felice per Ravenna e Forlì. La squadra giallorossa confeziona un possente poker al Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen (2-4). La forza della squadra di Marchionni dall’inizio del campionato è stata quella di andare a segno un po’ con tutti quanti. E anche oggi sono andati in gol Spini, Luciani e due volte Motti. Con questo successo il Ravenna risponde ad Arezzo e Ascoli e torna al comando in compagnia dei toscani. Bene il Forlì che vince con la forza di chi sa aspettare il momento giusto. Infatti al minuto 72 Petrelli affossa un fastidioso Guidonia (1-0) e porta i Galletti in sesta posizione