Calcio serie C girone B, il Ravenna regola la Juventus Next Gen, buon punto del Forlì a Guidonia

Il Ravenna sfrutta il turno di riposo dell’Arezzo e sconfigge al Benelli la lanciatissima Juventus Next Gen (2-0). Partita decisa nel primo tempo dai gol di Fischnaller (22’) e Bianconi (35’). Da segnalare però che nella ripresa la squadra di Mandorlini, al suo debutto, perde per espulsione Bani e Anacoura. Con questo successo il Ravenna si porta a -7 dalla vetta. Buon punto del Forlì sul campo del Guidonia (2-2). Partita combattuta con i Galletti che passano in vantaggio subito con Macrì, quindi la reazione dei laziani che pareggiano con Zuppei (23’) e vanno in vantaggio con Sannipoli (30’). In avvio di ripresa il pari di Colomba.