Calcio serie C girone B, il Ravenna piega al 101’ il Guidonia e torna a sorridere (2-1)

Calcio
  • 24 gennaio 2026
Un’immagine di Joshua Tenkorang in azione (foto MASSIMO FIORENTINI)
Un’immagine di Joshua Tenkorang in azione (foto MASSIMO FIORENTINI)

Il Ravenna esce dal tunnel della crisi dove si era infilato da tempo e supera il Guidonia al Benelli (2-1) Tenkorang, infatti, illude al tramonto della prima frazione di gioco (47’), ma al 97’ Sannipoli gela la squadra giallorossa. Qui il Ravenna chiede l’intervento del Var ma è tutto regolare. A questo punto si riprende e l’arbitro dà un minuto di recupero e dopo 54 secondi dalla ripresa arriva la zampata di Solini al 101’. I giallorossi si portano così a -4 dalla capolista Arezzo che però deve giocare domani alle ore 12.30 in casa contro la Juventus Next Gen.

