Calcio serie C girone B, il Ravenna piega al 101’ il Guidonia e torna a sorridere (2-1)

Il Ravenna esce dal tunnel della crisi dove si era infilato da tempo e supera il Guidonia al Benelli (2-1) Tenkorang, infatti, illude al tramonto della prima frazione di gioco (47’), ma al 97’ Sannipoli gela la squadra giallorossa. Qui il Ravenna chiede l’intervento del Var ma è tutto regolare. A questo punto si riprende e l’arbitro dà un minuto di recupero e dopo 54 secondi dalla ripresa arriva la zampata di Solini al 101’. I giallorossi si portano così a -4 dalla capolista Arezzo che però deve giocare domani alle ore 12.30 in casa contro la Juventus Next Gen.