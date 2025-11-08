Calcio serie C girone B, il Ravenna liquida la Torres, il Rimini perde davanti a Di Matteo

Sabato agrodolce per le squadre romagnole ma niente sorprese. Infatto il solido Ravenna sconfigge al Benelli la Torres (3-0): apre l’autorete di Idda dopo appena 13 minuti, raddoppio di Luciani al 61’. Quindi al 73’ il tris di Spini. Invece il Rimini ormai in piena crisi anche di risultati esce con un pugno di mosche dal campo della Pianese davanti alla nuova società al gran completo con il presidente Nicola Di Matteo in testa. I toscani risolvono la partita al 66’ con Coccia dopo che nel primo tempo Asmussen aveva colpito il palo, ennesimo segnale di una stagione altamente negativa.