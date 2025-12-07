Calcio serie C girone B, il Ravenna è infinito, batte il Pontedera e scappa via (2-1)

Il Ravenna vince in casa contro il Pontedera (2-1) al termine di una partita rocambolesca e confeziona la prima vera fuga della stagione dopo la sconfitta dell’Arezzo ieri a Livorno. Pontedera avanti con Bucancil dopo appena un minuto. Un vantaggio repentino quello dei toscani che la squadra di Marchionni è riuscita a recuperare soltanto al 95’ grazie a Luciani. Quando il pareggio sembrava ormai scritto ecco la zampata al 103’ di Okaka per una vittoria importantissima. Infatti ora i giallorossi sono primi da soli a +3.