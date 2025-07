Calcio serie C girone B, il nuovo girone di Forlì, Ravenna e Rimini

La Lega Pro ha diramato i nuovi gironi della serie C 2025-2026. Le tre squadre romagnole, Forlì, Ravenna e Rimini sono state inserite nel girone B come da previsioni: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Le date della stagione: Inizio: Domenica 24 agosto 2025, termine Domenica 26 aprile 2026. Sono tre i turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre 2025, mercoledì 11 febbraio 2026, mercoledì 4 marzo 2026. Una sosta prevista, il 28 dicembre 2025.

Inoltre sono state svelate le date della coppa Italia: Primo Turno Eliminatorio: domenica 17 agosto 2025, Secondo Turno Eliminatorio: mercoledì 29 ottobre 2025, Ottavi di Finale: mercoledì 26 novembre 2025, Quarti di finale: mercoledì 10 dicembre 2025, Semifinali: andata mercoledì 14 gennaio 2026, ritorno mercoledì 28 gennaio 2026, Finale: andata mercoledì 18 marzo 2026, ritorno mercoledì 01 aprile 2026.