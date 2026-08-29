Calcio serie C girone B, il Forlì stende il Pescara davanti ad un Morgagni pazzo di gioia (6-3)

La partenza è falsa ma il Forlì non si scompone e ribalta il Pescara (6-3). Gli adriatici passano con Meazzi al 14’ poi seguono otto minuti da grande Forlì che segna con Munaretti (16’), Petrelli (20’) e Macrì (24’). Quindi poco dopo la mezz’ora il Pescara rimane addirittura in 10 per l’espulsione di Pellacani. Insomma strada totalmente in discesa anche se nella ripresa al minuto 67 Ferraris riapre la contesa e al 78’ arriva il pareggio di Guccione. Quando ormai il 3-3 sembra essere il risultato finale ecco la zampata di Coveri all’87’ come antipasto per il 5-3 e 6-3 di Petrelli nei minuti di recupero.